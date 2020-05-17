تخارج قياسي للأجانب من سندات الخزانة الأمريكية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخارج الأجانب من السندات الأمريكية بأكبر وتيرة على الإطلاق خلال مارس/ آذار الماضي، مع اضطرابات فيروس كورونا. وكشفت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بيع الأجانب 299.34 مليار دولار من سندات الخزانة في مارس/ آذار، مقارنة بالشراء البالغ 4.885 مليار دولار في الشهر السابق له.

وتراجع إجمالي حيازة دول العالم لسندات الخزانة الأمريكية خلال مارس/ آذار الماضي إلى 6.81 تريليون دولار.

واستمرت اليابان في صدارة الدول المالكة للديون الأمريكية بعدما رفعت حيازتها من السندات إلى مستوى 1.271 تريليون دولار خلال مارس/ آذار الماضي، مقابل 1.268 تريليون دولار في الشهر السابق له.

في حين خفضت الصين صاحبة المركز الثاني حيازتها من الديون الأمريكية للشهر الثالث على التوالي إلى مستوى 1.081 تريليون دولار في مارس/ آذار الماضي، مقارنة مع 1.092 تريليون دولار في الشهر السابق له.

وفي المراكز من الثالث إلى الخامس، خفضت دول المملكة المتحدة وإيرلندا والبرازيل حيازتها للديون الأمريكية إلى 395.3 مليار دولار، و271.5 مليار دولار، و264.4 مليار دولار على التوالي خلال مارس/ آذار الماضي.

وفي المركزين السادس والسابع، خفضت لوكسمبورج وهونج كونج حيازتهما من السندات الأمريكية عند مستوى 246.1 مليار دولار و245.3 مليار دولار على الترتيب.

بينما رفعت سويسرا التي تقع في المركز الثامن حيازتها من السندات الأمريكية من243.7 مليار دولار إلى 244.6 مليار دولار خلال مارس/ آذار المنصرم.

فيما خفضت جزر كايمان وبلجيكا حيث المركزين التاسع والعاشر امتلاكهما من السندات الأمريكية إلى مستوى 207.2 مليار دولار، و206.1 مليار دولار على التوالي، أما بلجيكا التي جاءت في المركز العاشر فرفعت حيازتها من الديون الأمريكية عند 218 مليار دولار خلال فبراير/ شباط الماضي.