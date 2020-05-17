شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يشهد اليوم إطلاق مبادرة "فرصتنا..رقمية" عبر الفيديو كنفرانس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد اليوم،الأحد، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اطلاق مبادرة " فرصتنا.. رقمية " عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور ممثلي الجمعيات الاهلية و شركات تكنولوجيا المعلومات في مصر. يأتى ذلك فيما تتيح وزارة الاتصالات فرص تدريبية بالمجان للشباب من خلال المنصات الرقمية للوزارة والهيئات التابعة لها في ظل الاعتماد على تقنيات التعلم عن بعد. حيث تشهد الفترة الحالية تشهد تدريب 80 الف شاب يوميا عبر هذه المنصات مع السعي نحو زيادة العدد.

وكان الدكتور عمرو طلعت قد أكد فى وقت سابق، أن سوق العمل يشهد نموا في صناعة "المهنيين المستقلين" بنسبة 20-25% كل عام؛ داعيا الشباب الى اكتساب المهارات اللازمة التي تؤهله للعمل في هذه الصناعة والسعى نحو التعلم المستمر والاجتهاد والعمل الجاد لصقل مهاراته من أجل تحقيق النجاح.

وقال إن مصر قادرة على اجتياز أزمة فيروس كورونا المستجد وأن الحكومة تعمل كفريق واحد لمواجهة تداعياتها؛ موضحا جهود الوزارة لدعم خطط الدولة في هذا الشأن من خلال توفير خدمة مستدامة للمواطنين وطرح عدد من المبادرات التي تهدف الى تحفيز المواطنين على البقاء في المنزل، ودعم قطاعات الدولة المختلفة من تعليم وتعليم عالي وصحة وتضامن اجتماعي والقوى العاملة وذلك من خلال البنية التكنولوجية الحديثة وتوفير سرعات غير مسبوقة للانترنت والاعتماد على الاليات التقنية، مشيرا الى أن أسلوب التعامل مع الجائحة الآن يتجه نحو المعايشة مما يتطلب نوعيه مبتكرة من المبادرات، بالإضافة إلى تطوير ممارسات العمل والتدريب عن بعد وهى سياسات يتم انتهجاها على المستوى العالمى .

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وأوضح الدكتور عمرو طلعت تقدم ترتيب مصر في متوسط سرعة الإنترنت الثابت نتيجة لتنفيذ مشروع لرفع كفاءة البنية المعلوماتية؛ ليصل متوسط سرعة الانترنت في مصر الى اكثر من 30 ميجابت/ ثانية لتشغل المركز الثاني على مستوى افريقيا مقارنة بمتوسط سرعة 5.7 ميجابت/ ثانية في منتصف عام 2018، حيث شغلت مصر آنذاك المرتبة الـ 40 من 43 دولة على مستوى أفريقيا؛ موضحا أن هذا التطور ساهم في القدرة على استيعاب الاقبال على شبكة الانترنت وارتفاع الأحمال خلال الفترة الحالية.