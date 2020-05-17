شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة المواد الخام الأكثر تصديرا فى فبراير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتوى قائمة المواد الخام على مجموعة من السلع التي تم تصديرها في فبراير الماضي، وخاصة تلك التي حققت ارتفاعا ملحوظا خلال هذا الشهر، وذلك وفقا لبيانات حكومية، وكان على رأس هذه القائمة صادرات الفواكه الطازجة، والتي بلغت نحو 44.4 مليون دولار، مقابل 26.9 مليون دولار في فبراير من عام 2019، بزيادة بلغت 65.3%، وتضمنت القائمة وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كلا من بذور زيتية وعلفية بقيمة 5 ملايين و82 ألف دولار فبراير الماضي، مقابل مليوني و676 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة مليوني و406 ألف دولار، يليها صادرات البقول الجافة وبلغت 7 ملايين و974 ألف دولار، مقابل 5 ملايين و237 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة مليوني و737 ألف دولار، ثم الصادرات من نباتات وجذور للعطور والطب بنحو 9 ملايين و937 ألف دولار، مقابل 8 ملايين و616 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت مليون و321 ألف دولار.

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وإجمالا حققت الصادرات من المواد الخام نحو 242 مليون دولار في فبراير الماضي، مقابل 238 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 3 ملايين دولار.

وإجمالا حققت الصادرات المصرية ارتفاعا بنسبة بلغت 3.2% في فبراير الماضي، وبلغت 2.69 مليار دولار، مقابل 2.61 مليار دولار، وقد بلغت قيمة العجز فى الميزان التجاري 1.95 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي، مقابل 4.01 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 51.4٪.