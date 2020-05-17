شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع استيراد البط إلى 8 ملايين بطه سنويا بسبب ارتفاع الإنتاج المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، هبوط استيراد البط من الخارج من 25 مليون بطة سنويا خلال موسم 2017 – 2018 إلى 8 ملايين حاليا، وذلك بسبب الزيادة الملحوظة في الإنتاج المحلى.

وقال رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية لـ"الخليج 365"، إن الزيادة الملحوظة في الإنتاج المحلى من البط تسببت في التراجع الملحوظ في استيراده على مدار السنوات الثلاث الماضية، لافتا إلى أهمية الاهتمام بالتربية المنزلية لما لها من دور حيوى في توفير معروض أكبر ومن ثم ينعكس على الأسعار.

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وأشار عبد العزيز السيد، إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الإنتاج المحلى، وضرورة زيادته الفترة المقبلة من أجل توفير الدواجن والبط وكافة أنواع الثروة الداجنة للمستهلكين بأسعار مناسبة.

وبشأن الدول التي نستورد منها البط، قال رئيس شعبة الدواجن، إن الاستيراد البط منحصر فقط في فرنسا، فهى الدول الوحيدة الموردة لنا في الفترة الحالية.