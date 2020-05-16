شكرا لقرائتكم خبر عن 4 شركات تتقدم لشراء حصة شل بالصحراء الغربية وتأجيل إغلاق البيع لمارس 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بقطاع البترول، إن 4 شركات قدموا عروض مبدئية للاستحواذ على أصول شركة شل بمناطق امتياز شركة بدر الدين للبترول بالصحراء الغربية والتي تمثل حوالى 80% من أصول الشركة بمصر.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ" الخليج 365" أن الشركات المتقدمة للاستحواذ على حصة شل تتضمن شركتين صينيتين وشركة امريكية، شركة مصرية لافتا أنه تم تأجيل فترة إغلاق عمليات البيع بدلا من ديسمبر 2020 إلى مارس 2021 وذلك بسبب تهاوى أسعار النفط العالمية وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

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وكانت شركة شل قد عرضت خلال شهر أكتوبر الماضي مناطق امتيازها بالصحراء الغربية بما تتضمنه من أصول للبيع.

وكانت شركة شل قد فازت خلال نهاية العام الماضي، بالقطاع رقم 3 في المزايدة العالمية التي طرحتها وزارة البترول للبحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر، وأيضا فاز تحالف شل ومبادلة الإماراتية بالقطاع رقم "4" ، بإجمالي مساحة نحو عشرة آلاف كيلومتر مربع وبحجم استثمارات حدها الأدنى 326 ملیون دولار.

ويصل الإنتاج اليومى لشركة بدر الدين للبترول لحوالي 124 ألف برميل مكافئ يومياً.