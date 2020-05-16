شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرقابة المالية توجه شركات التأمين بإلزام العاملين والعملاء بـ"الكمامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكد مصدر مسئول بإحدى شركات التأمين عن تلقى الشركات، توجيهات رسمية من هيئة الرقابة المالية بضرورة قيام جميع العاملين في الشركات والجهات، والمهن التى تباشر الأنشطة المالية غير المصرفية وعملائهم ومنها شركات التأمين، بالالتزام بضرورة تطبيق ذات الإجراءات التحوطية وفى مقدمتها ارتداء "الكمامات" بصفة دائمة، أثناء تواجدهم أو من جانب المترددين على تلك المقار طوال ساعات العمل، وأضاف المصدر أن الشركات أعلنت عن قيامها بتطبيق هذه الإجراءات اعتبارا من الغد الأحد، وإبلاغ العملاء والمترددين على الشركات بضرورة ارتداء الكمامة أثناء وجودهم بمقار تلك الشركات تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للتصدى لوباء فيروس كورونا.

ومن جانبها، أعلنت هيئة الرقابة المالية أنه فى إطار التعايش مع جائحة فيروس كورونا واتخاذ تدابير تحوطيه لحماية صحة المواطنين، تٌنبه الهيئة العامة للرقابة المالية على جميع المترددين على مقرها بالقرية الذكية من المتعاملين فى الأنشطة المالية غير المصرفية بمراعاة التدابير الوقائية التي تكفل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفى مقدمتها الالتزام بضرورة ارتداء أقنعة الوجه الطبية أو ما يعرف بالكمامات (Face Mask) -بصفة دائمة - أثناء التواجد بمقر الهيئة خلال مواعيد العمل الرسمية، وتٌشدد الهيئة على ضرورة الالتزام بترك المسافة الاجتماعية الآمنة اللازم توافرها بين المترددين على المقر - بالإدارة المركزية لخدمات السوق – حرصاً على صحتهم وعلى سلامة صحة موظفي الهيئة وكإجراء تحوطي لضمان استمرارية العمل بالمقر. وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التى تكفل سلامة صحة المواطنين وإعمالاً لأحكام الدستور والقانون ومراعاةً للظروف والأوضاع الصحية الطارئة السائدة حاليا فى جميع دول العالم ومنها مصر.

Advertisements

كما تؤكد الهيئة على ضرورة قيام جميع العاملين في الشركات والجهات والمهن التي تباشر الأنشطة المالية غير المصرفية وعملائهم بالالتزام بضرورة تطبيق ذات الإجراءات التحوطية وفى مقدمتها ارتداء أقنعة الوجه الطبية (الكمامات) بصفة دائمة اثناء تواجدهم أو من جانب المترددين على تلك المقار طوال ساعات العمل، وتطالب الهيئة كافة مسؤولي الإدارة التنفيذية بالوحدات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية باستمرار رفع درجة الاستعداد الوقائي ورفع كفاءة العيادات الطبية لتكون أكثر جاهزية في التعامل مع أية حالات يشتبه في إصابتها بالفيروس، ونشر العديد من وحدات التعقيم بمكاتب وطرقات الشركات والجهات والهيئات المشار اليها، وان مسؤولي الإدارة التنفيذية بتلك الجهات مسؤولون امام الهيئة عن تنفيذ تلك التدابير التحوطية لاستمرار العمل.

وتٌشدد الهيئة على أن التعامل مع جمهور المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية سواء داخل مقر الهيئة العامة للرقابة المالية أو مقرات الشركات أو الجهات أو المهن العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية سيكون قاصرا فقط على الذين يرتدون أقنعة الوجه الطبية (الكمامات)، مع مراعاة المسافات الاجتماعية الآمنة بين المتعاملين وتوفير المنظفات والمطهرات الواجب توافرها في هذا الخصوص وبكميات مناسبة في هذا الشأن.