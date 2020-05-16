شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الصيدليات: تأجيل تسعير المطهرات يزيد المعروض فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أمير هارون رئيس شعبة الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية، إن تأجيل العمل بقرار رئيس الوزراء رقم 17 لسنة 2020 والخاص بتحديد أسعار المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنها الكمامات والجوانتيات والكحول والمطهرات وغيرها من المنتجات الواقية لفيروس كورونا، يزيد من معروضها في الأسواق.

وأضاف هارون لـ"الخليج 365"، أن التأجيل سيسمح بزيادة المعروض في السوق نتيجة زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع المصرية، ومن ثم إتاحة معروض أكبر الأمر الذى يساهم في تخفيض الأسعار وعدم تعرض المستهلك للاستغلال، مشيرا إلى أن تسعير هذه السلع بأقل من تكاليف إنتاجها كان سيؤدى لخفض الإنتاج وفتح الباب أمام الإنتاج بالسوق الموازى بأسعار أقل.

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وأكد، أن فتح السوق سيؤدى إلى مضاعفة المعروض من المنتجات المذكورة وهو ما يدفع في اتجاه تخفيض الأسعار، لافتا إلى أن تسعير هذه المنتجات جاء دون النظر لتكاليف الإنتاج والمستلزمات وأدى إلى وضع أسعار غير صحيحة.

وبشأن وضع السوق حاليا، أشار إلى حدوث ارتياح لدى الموزعين والصيدليات، لأن تأجيل التطبيق سيتيح تعامل أفضل بالسوق، لافتا إلى أهمية أن يتم العمل وفق آليات السوق الحر، بسبب اختلاف التكلفة الإنتاجية من مصنع إلى آخر، حيث إن فارق السعر بين ما أعلنه قرار رئيس الوزراء وبين واقع السوق كان يترواح بين 15 إلى 20% من سعر المصنع إلى المستهلك، رغم أن حلقات التوزيع تمثل نحو 39 إلى 48% تدرجات فى الأسعار حتى وصولها للمستهلك، نتيجة تعدد حلقات التداول على السلعة الواحدة.