شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للتشييد: ندرس دمج عمر أفندى أو نقلها للقابضة للسياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس هشام أبو العطا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أنه يتم التعامل مع 3 مشكلات تتعلق بشركة عمر أفندى، تم بالفعل حل واحدة منها، وهى المتعلقة بمديونية مؤسسة التمويل الدولية لدى الشركة، والبالغة نحو 35 مليون دولار ، واستطرد: إننا نقوم بالسداد بانتظام وفق الاتفاق التى تبناه وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق وتم التصديق عليه حكوميا، لافتا إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية، تقوم الشركة القابضة للتشييد والتعمير بسداد مبلغ التسوية لمؤسسة التمويل الدولية كتسوية نهائية وشاملة لإجمالى المبالغ المستحقة للمؤسسة، بضمان وزارة المالية للشركة القابضة فى سداد مبلغ التسوية البالغ 35 مليون دولار في صورة أقساط.

كما تتضمن التسوية التزام المؤسسة والشركة القابضة وشركة عمر أفندى باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنازل عن الدعاوى القضائية المتداولة والمقامة من قبل كل منها، والناشئة عن أو المتعلقة بأى من الاتفاقات المعنية، وذلك فى سبيل تنفيذ التسوية الودية.

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اضاف ان المشكلة الثانية تتعلق بإنهاء الخلاف مع مالك شركة عمر افندى المستثمر السعودى جميل قنيبط وشركة أنوال ،وبالفعل حصل محامى المستثمر على كافة تفاصيل رؤيتنا للاتفاق معه وتنتظر رده.

أما المشكلة الثالثة تتعلق بدراسة أمرين هو دمج شركة عمر افندى مع الشركة العربية للتجارة التابعة لنا ، أو نقل تبعية الشركة للشركة القابضة للسياحة والفنادق ،وهو أمر يرتبط بعدد من طلبات الشركة القابضة للسياحة ،وأبرزها تسلم ونقل الشركة بدون ديونها .