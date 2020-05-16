شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور للجملة.. الخوخ يبدأ من 5 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الفاكهة اليوم السبت 16-5- 2020 ، استقرارا بالأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية في القاهرة، التي قالت إن أسعار جميع الأصناف تشهد استقرارا بالرغم من الإقبال الكبير على الخضروات والفاكهة بالأسواق المصرية، وذلك بفضل زيادة الإنتاج المحلي، وزيادة المعروض من جميع أصناف الفاكهة فى الاسواق المحلية وذلك ادى الى استقرار الاسعار .

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة ، أن اليوسفي يتراوح بين 4-9 جنيها ، والبرتقال الصيفي 5-8 جنيهات، وسجل سعر الليمون ليتراوح 4-12جنيها للكيلو والخوخ العريشي يتراوح سعره ببين 5-8 جنيها

Advertisements

وأشار النجيب ل"الخليج 365" إلى أن أسعار التفاح الأمريكى والايطالى يتراوح بين 17 – 23 جنيها ، والتفاح الجولدن 17 جنيها ، والتفاح السورى 18 جنيها ، التفاح المصري ليتراوح بين 5-10 ، بينما سعر الفراولة لتترواح بين 3 – 7جنيهات ، والكانتلوب بين 3 -6 جنيهات ، كما سجلت والشمام 4-7 أسعار الجوافة 3-7 ،و تراوح سعر الكاكا بين 6- 9 .

الجدير بالذكر أن شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضراوات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة لكل الأصناف.