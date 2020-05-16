الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - السلطات المصرية "تسعف" قطاع الطيران المدني في مواجهة كورونا أعلنت وزارة المالية المصرية، اليوم السبت، عن منح قطاع الطيران المدني ملياري جنيه، أي حوالي 127 مليون دولار، كقرض مساند لدعمه في مواجهة تداعيات فيروس كورونا. وقال وزير المالية المصري محمد معيط، في بيان، إنه "سيتم منح الشركة القابضة لمصر للطيران 2 مليار جنيه كقرض مساند، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة أعباءه إلى حين تحقيق الشركة معدلات تشغيل تعادل 80 % من حجم التشغيل عام 2019"​​​. وأضاف معيط أن "هذا القرض المساند لقطاع الطيران المدني يأتي ضمن حزمة الإجراءات الداعمة للقطاعات الاقتصادية والخدمية والإنتاجية المتضررة من جائحة كورونا، التي اتخذتها الحكومة تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، لتحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج للاحتفاظ بالعمالة". وكانت الحكومة المصرية علقت حركة الطيران الدولي في مارس الماضي لمدة أسبوعين، لوقف انتشار فيروس كورونا، ثم مددت هذا القرار منذ ذلك الحين إلى الآن. وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي حينها أن الخسائر المتوقعة في قطاع الطيران جراء هذا القرار تصل إلى 2.2 مليار جنيه.

أعلنت وزارة المالية المصرية، اليوم السبت، عن منح قطاع الطيران المدني ملياري جنيه، أي حوالي 127 مليون دولار، كقرض مساند لدعمه في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط، في بيان، إنه "سيتم منح الشركة القابضة لمصر للطيران 2 مليار جنيه كقرض مساند، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة أعباءه إلى حين تحقيق الشركة معدلات تشغيل تعادل 80 % من حجم التشغيل عام 2019"​​​.

وأضاف معيط أن "هذا القرض المساند لقطاع الطيران المدني يأتي ضمن حزمة الإجراءات الداعمة للقطاعات الاقتصادية والخدمية والإنتاجية المتضررة من جائحة كورونا، التي اتخذتها الحكومة تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، لتحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج للاحتفاظ بالعمالة".

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وكانت الحكومة المصرية علقت حركة الطيران الدولي في مارس الماضي لمدة أسبوعين، لوقف انتشار فيروس كورونا، ثم مددت هذا القرار منذ ذلك الحين إلى الآن.

وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي حينها أن الخسائر المتوقعة في قطاع الطيران جراء هذا القرار تصل إلى 2.2 مليار جنيه.