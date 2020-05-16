خصومات تصل لـ15 %.. التموين تعلن أسعار كعك وبسكويت العيد في المجمعات الاستهلاكية

كتب: ضياء السقا

طرحت رسميا الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، كحك وبسكويت العيد للبيع للجمهور في منافذ الشركة، بالأضافة لطرحه في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع جميعتي على مستوى الجمهورية.

وأعلنت الوزارة في بيان، عن نسبة خصم لطلبيات الجملة حتى 5 أطنان بنسبة 10% وما يزيد عن ذلك نسبة 15%.

وجاءت أسعار الكحك والبسكويت والبيتي فور والغريبة كالتالي:

كيلو بسكويت نشادر .. 50 جنيه

كيلو بسكويت لوكس .. 80 جنيه

كيلو كحك سادة .. 60 جنيه

كيلو كحك ملبن .. 65 جنيه

كيلو كحك مكسرات .. 85 جنيه

كيلو غريبة سادة .. 75 جنيه

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كيلو غريبة لوز .. 85 جنيه

كيلو بيتى فور عادي ..65 جنيه

كيلو بيتى فور لوكس .. 85 جنيه.

أسعار العلب المشكلة:

علبة زنة كيلو بـ55 جنيه للعادي، و80 جنيه للسوبر لوكس (كعك مكسرات، وبيتى فور لوكس، بسكويت لوكس، وغريبة لوز).

علبة الـ2 كيلو بـ125 جنيهًا للعادي، و170 للسوبر لوكس.

علبة الـ3 كيلو بـ185 جنيه للعادي، و250 جنيه للسوبر لوكس.

علبة 5 كيلو مشكل "كعك مكسرات، وبيتى فور لوكس، وبسكويت لوكس ، وغريبة لوز" بسعر 420 جنيها.

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