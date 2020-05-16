ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب بمصر.. وخبراء يوضحون أسباب القفزة القياسية

كتب: ضياء السقا

سجلت أسعار الذهب في مصر مستويات تاريخية، السبت، حيث وصل عيار 21 لـ 760 جنيها، لأول مرة في التاريخ.

وقال خبراء، إن ارتفاع أسعار الذهب محليا، جاءت بعد الارتفاع العالمي للمعدن الأصفر، إثر تجدد الخلاف بين الولايات المتحدة والصين بشأن تفشي فيروس كورونا، وذلك بعد أن أشار الرئيس دونالد ترامب إنه ربما حتى يقطع العلاقات مع بكين.

وبحسب وكالة رويترز، قفز الذهب الجمعة بأكثر من 1% إلى مستوى لم يشهده منذ 2012، إذ أضاف تجدد التوتر الأمريكي الصيني إلى مخاوف بشأن تراجع اقتصادي عميق بسبب جائحة فيروس كورونا.

وربح الذهب في المعاملات الفورية 0.77% ليسجل 1743.6 دولار للأوقية (الأونصة) بنهاية تعاملات الجمعة.

وخلال الجلسة، بلغ أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2012 عند 1751.25 دولارـ وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9% إلى 1756.30 دولار.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

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ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات..

وجاء متوسط أسعار الذهب السبت في الأسواق المصرية، كالتالي:

عيار 18 بـ 651.50 جنيهات للجرام

عيار 21 بـ 760 جنيهات للجرام

عيار 24 بـ 868.5 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 6080 جنيهات

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.