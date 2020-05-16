اندونيسيا تفوز بـ”27″ مصنعا أمريكياً قرر ترامب نقلها من الصين

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فازت إندونيسيا في المعركة على دول جنوب شرق آسيا كوجهة رئيسية لنقل المصانع الأمريكية.

قرر الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” نقل حوالي 27 مصنعًا أمريكيًا من الصين إلى إندونيسيا، بعد تفاقم الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بشكل كبير بسبب تداعيات فيروس كورونا التي تتهم امريكا الصين بنشره.

ومن المقرر أن تنضم بعض الشركات الأوروبية واليابانية أيضًا إلى الولايات المتحدة للخروج من الصين لقطع سلاسل التوريد العالمية من الصين.

وقامت إندونيسيا تحت إدارة الرئيس جوكو ويدودو بحركة سريعة للغاية للاستيلاء على جميع الشركات الأمريكية تقريبًا من الصين، وذلك بتقديم الحوافز الضخمة بما فيها تحرير الأراضي لمدة 5 سنوات وإجراء محادثات مباشرة مع رئيس الولايات المتحدة وجميع رؤساء الشركات الأمريكية.

وتعد حديقة Brebes الصناعية في جاوة الوسطى مع حوالي 4000 هكتار من الأراضي أكبر مساحة لاستيعاب نقل المصانع الأمريكية إلى جانب 25 منطقة صناعية أخرى.