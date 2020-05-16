شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات بسوق العبور للجملة..انخفاض اسعار الكوسة والباذنجان لـ1.5 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم السبت 16-5 - 2020، استقرارا حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الطماطم تتراوح بين 2-4.5جنيها ، بينما أسعار البطاطس . 1.7 - 2.7 جنيهات ، و سجلت اسعار الفاصوليا 2.5 - 4 جنيها و سجل سعر كيلو البصل 2.5-3.5جنيهات ، فيما سجل الباذنجان البلدى 2-3 جنيهات ، و الباذنجان الرومى يتراوح بين 1.5-2.5مقابل ، فيما انخفضت اسعار الكوسة لتتراوح بين 1.5 - 4.5 مقابل 2-5 جنيها ، واستقر سعر الخيار ما ليتراوح بين 3-6، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، و سعر الثوم ليتراوح 4-7 جنيها، واستقرت وأسعار الملوخية بين 3-4 جنيها ، و البسلة لتتراوح بين 4-6.

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة في تصريح لليوم السابع أن أسعار البطاطا تراوحت بين 2- 4 جنيها، والسبانخ بين 4-5 جنيهات، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيها، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيها فى حين تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات بينما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات .

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واكد النجيب ان السوق يعمل بكامل طاقته بالرغم من الإجازات الرسمية، مشيرا إلى أن هناك استعدادات مكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك.

الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت استقرارا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف.