شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يتفقد مصنع بوتاجاسكو بالقطامية ومستودعات منطقة بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم، مصنع بوتاجاسكوبالقطامية ومستودعات شحن المنتجات البترولية بمنطقة بدر وذلك في إطار متابعته الميدانية للمشروعات البترولية الكبرى الجاري تنفيذها حاليا، وكان قد تفقد خلال الأسبوع الماضي التشغيل التجريبي النهائي لمشروع المجمع الجديد لإنتاج المنتجات البترولية عالية القيمة للشركة المصرية للتكرير في منطقة مسطرد بالقاهرة الكبري والذي تم الانتهاء من تنفيذه بالتعاون مع القطاع الخاص باستثمارات تصل قيمتها إلي 4.3 مليار دولار.

كما عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً يوم الخميس الماضي، لمتابعة خطط إنتاج البترول والتعامل مع التحديات الحالية للانخفاض الحاد فى أسعار البترول العالمية، وترأس الوزير الاجتماع الثانى خلال شهر مايو الجارى عبر تقنية الفيديوكونفرانس مع رؤساء الشركات الأعلى إنتاجية للبترول لبحث آليات وسبل جديدة لترشيد الإنفاق بما يراعى تحقيق الخطط المستهدفة والاستمرار فى تنفيذ المشروعات البترولية للاستكشاف والإنتاج، وشهد الاجتماع استعراضاً من رؤساء الشركات لإجراءات إضافية لترشيد الإنفاق لتطبيقها بجانب برامج الترشيد المتبعة.

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وأكد المهندس طارق الملا، خلال الاجتماع أهمية هذه الإجراءات الرامية إلى تحقيق المواءمة والتكيف مع المتغيرات الحالية فى سوق البترول العالمى والانخفاض الحاد فى سعر البرميل، والذى يمثل تحدياً يعيشه العالم بأسره ويستلزم العمل على الحد من آثاره السلبية على مصر، موضحاً أن الإجراءات ستساعد بشكل أساسى فى تخفيض تكاليف إنتاج البرميل من الزيت الخام والنفقات التشغيلية والاستغلال الأمثل للموارد وتوظيف التقنيات الحديثة بصناعة البترول والتى تدعم تحسين الأداء وتخفيض التكلفة.

وأضاف "الملا"، ، أن اجتماعاته مع كبرى شركات الإنتاج تأتى بهدف الوقوف على الأفكار والمبادرات غير التقليدية المطروحة لتقليل النفقات، مشيراً إلى أنه سيجرى صياغتها واعتمادها كنموذج متكامل للتطبيق على مختلف وباقي الشركات الأقل فى مستويات إنتاجها، لافتا ًإلى عقد اجتماع خلال الفترة المقبلة مع هذه الشركات لعرض الأفكار والمبادرات التى سيتم اعتمادها بالشركات الكبرى.