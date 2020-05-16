شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: التضخم بالسودان يرتفع إلى 98.81% فى أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان اليوم السبت، إن معدل التضخم السنوي في البلاد بلغ 98.81 بالمئة في أبريل، من 81.64 بالمئة في مارس، بسبب ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات والوقود. وارتفع التضخم في السنوات القليلة الماضية مدفوعا بأسعار الأغذية والمشروبات وسوق سوداء للدولار الأمريكي. وعرض وزير المالية السوداني يوم الخميس نظاما للمدفوعات النقدية للفقراء في خطوة باتجاه إلغاء دعم الوقود باهظ التكلفة ومعالجة أزمة اقتصادية تعيشها البلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: التضخم بالسودان يرتفع إلى 98.81% فى أبريل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.