شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط : انخفاض معدل البطالة إلى 7.7% فى الربع الأول من 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن إعلان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض معدل البطالة في مصر إلى 7.7% في الربع الأول من عام 2020؛ مقارنة بـ 8% خلال نفس الربع من عام 2019، يأتى متسقًا مع معدلات النمو المرتفعة التي حققتها مصر في النصف الأول من العام المالي 19/2020 والتي بلغت 5.6%.
أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن القوى العاملة زادت بنسبة 0.2% لتصل إلى 29.008 مليون فرد، ارتفاعًا من 28.95 مليون في الربع الأول من عام 2020، بينما سجل العاطلون 2.236 مليون فرد، بانخفاض قدره 31000 مقارنة بنفس الربع من عام 2019.
وأشارت السعيد إلى انخفاض معدل العاطلين عن العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 عامًا إلى 68.5٪ في الربع الأول من عام 2020، منخفضًا من 69.5٪ في الربع الرابع من عام 2019، كما ارتفع عدد العاملين إلى 26.772 مليون في الربع الأول من عام 2020، ارتفاعًا من 26.621 مليون في الربع الرابع من عام 2019.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن أزمة فيروس كورونا COVID-19 وما صاحبها من الإجراءات الوقائية التي تبنتها الحكومة لاحتواء تفشي الوباء قد اثرت سلبًا على معدل البطالة في شهر أبريل والذي ارتفع إلى 9.2٪ من نهاية مارس إلى نهاية أبريل 2020.
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