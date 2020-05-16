شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات فى الصاغة وعيار 21 يصعد لـ 760 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت ارتفاعات كبيرة، ليصعد الذهب لأعلى مستوى في تاريخه بسوق الصاغة، عند 760 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر تداولا ومبيعا في مصر، وذلك على خلفية ارتفاع الأسعار 5 جنيهات.

أسعار الذهب في مصر بعد ارتفاعها...

عيار 18 يسجل 651.50 جنيه للجرام

عيار 21 يسجل 760 جنيها للجرام

عيار 24 يسجل 868.5 جنيه للجرام

الجنيه الذهب 6080 جنيها

أوقية الذهب 1748 دولار

وقفز الذهب عالميا أمس الجمعة بأكثر من 1% إلى مستوى لم يشهده منذ 2012، إذ أضاف تجدد التوتر الأمريكي الصيني إلى مخاوف بشأن تراجع اقتصادي عميق بسبب جائحة فيروس كورونا.

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وربح الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % ليسجل 1741.65 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1847 بتوقيت جرينتش، وخلال الجلسة، بلغ أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2012 عند 1751.25 دولار. وزاد المعدن النفيس بأكثر من 2 % منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 % إلى 1756.30 دولار، ومما فاقم الضرر الناجم عن التفشي، أحدث بيانات لمبيعات التجزئة الأمريكية، والتي أظهرت تراجعات قياسية للشهر الثاني على التوالي في أبريل.

كما أضاف تجدد الخلاف بين الولايات المتحدة والصين بشأن التفشي إلى الصورة الاقتصادية القاتمة، وذلك بعد أن أشار الرئيس دونالد ترامب إنه ربما حتى يقطع العلاقات مع بكين.

ويميل الذهب للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 1.9 % إلى 1870.28 دولار للأوقية، لكنه يتجه صوب تسجيل انخفاض للأسبوع السابع على التوالي، وارتفع البلاتين 3.2 % إلى 792.24 دولار للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 13 مارس عند 796 دولار، وقفزت الفضة 4.3 % إلى 16.55 دولار للأوقية. ولامست في وقت سابق ذروة أكثر من شهرين عند 16.71 دولار، بحسب وكالة رويترز.