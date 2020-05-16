شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أداء قطاعات البورصة المصرية..وقطاع الرعاية الصحية يرتفع بنسبة 3.9% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، إذ ارتفع قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 3.9%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.8%، تلاه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.1%، ثم قطاعات الخدمات التعليمية والمقاولات والإنشاءات الهندسية والخدمات المالية غير المصرفية والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.8%، 0.7%، 0.5%، 0.3%، على التوالي.

فيما تراجع قطاع مواد البناء بنسبة 14.8%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 9.5%، تلاه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 5.7%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 4%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 3.8%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.5%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 2.7%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.7%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1%.

وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 10287.21 نقطة خلال الأسبوع المنتهى، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 3.66% ليغلق عند مستوى 1112.18 نقطة.

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وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوٍ الأوزان" تراجعاً بنحو 2.76% مغلقًا عند مستوى 1819.16 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.9% مغلقًا عند مستوى 11783.92 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 8.52% ليغلق عند مستوى 668.55 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 5.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 550.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1% عن الأسبوع الماضى، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 289.8 مليار جنيه إلى 291.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.7%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 164.4 مليار جنيه إلى 158.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.3%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 454.2 مليار جنيه إلى 450.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.8%، وهبط رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.7 مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 7.3%.

وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 19.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.349 مليار ورقة منفذة على 145 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 9.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.615 مليار ورقة منفذة على 161 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.