شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للكيماويات يكشف التفاصيل الكاملة لإنشاء مصنعين لإطارات السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، تفاصيل إنشاء مصنعين لإطارات السيارات، قائلاً :"إنه فيما يتعلق بشركة النقل والهندسة التابعة للقابضة، خلال القريب العاجل ستتحول تماماً وتصبح من كبرى الشركات فى مجالها، ولا سيما بعد الاتفاق بين الوزارة وبين الهيئة العربية للتصنيع والذى يقضى بإنشاء مصنعين لإطارات السيارات المختلفة".

وأضاف "مصطفى"، لـ" الخليج 365" :" نمتلك نحن المصنع الأول فى منطقة العامرية الصناعية على مساحة 150 ألف متر، فيما تمتلك الهيئة العربية قطعة أرض في السخنة على مساحة نحو 450 ألف متر، وستبلغ تكلفة المصنعين نحو 900 مليون دولار ".

وحول تفاصيل إنشاء المصنعين، قال إنه يتم حالياً تجهيز كراسة الشروط، والتى ستطلب شركات عالمية بخيرات عالمية بجانب قيام الشركات نفسها بتوفير التمويل من المؤسسات الدولية التابعة لدولها بما يعنى توفير تكلفة الإنشاء من الخارج.

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وفي هذا الصدد، أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن هذا الإتفاق يأتي في ضوء رؤية مشتركة بين وزارة قطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل في صناعة الإطارات وإحياء هذه الصناعة وتعميقها محليا وفقا لمعايير الجودة العالمية.

وأبدى الوزير ترحيبه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، مشيداً بمجهوداتها لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية بما يهدف خطط الدولة لتطوير الصناعة الوطنية وفقا للنظم العلمية الحديثة وإحلال المواد الأولية المحلية محل المستوردة.

وأضاف أن توقيع هذه الاتفاقية يعد خطوة على الطريق الصحيح لتعزيز مثل هذه الاستثمارات المحلية وتقديم منتجات وطنية للأسواق العالمية، ضمن مساعي الوزارة لإعادة هيكلة شركة النقل والهندسة التابعة للشركة القابضة الكيماوية وإنشاء مصنع جديد لها بمنطقة العامرية بالإسكندرية لإنتاج الإطارات للجرارات الزراعية والمعدات الهندسية الثقيلة لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للخارج.