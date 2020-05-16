شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات: ارتفاع تصدير المنتجات الورقية بسبب تضرر التوريد من إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عماد سلام عضو غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، ورئيس الأفريقية للأكياس الورقية، إن تضرر التصدير فى إيطاليا جراء تفشى فيروس كورونا المستجد، تسبب فى زيادة الطلب على الصادرات المصرية من المنتجات الورقية بنسب كبيرة جدا، خاصة لدول السودان والسعودية والأردن وليبيا ودول عربية أخرى، مشيراً إلى عودة كثير من المستوردين للطلب من مصر بسبب مشكلات التوريد من أوروبا وتحديدا إيطاليا.

وأضاف "سلام"، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن فترة حظر التجوال تسببت في ارتفاع الطلب على أكياس الدقيق والكوبايات الورقية بنسبة تخطت 30% نتيجة طلبات الدليفرى وارتفاع الطلب على الدقيق ومنتجاته للمنازل.

وعلى جانب آخر، قال "سلام" إن اتجاه البرلمان لمناقشة تشريع جديد لمكافحة صناعة واستيراد وتوزيع واستخدام الأكياس والأغلفة البلاستيكية يعتبر خطوة مهمة نحو بيئة نظيفة، لافتاً إلى أن الاعتماد على الأكياس والصناعات الورقية مقابل البلاستيك يدعم توجه الحفاظ على البيئة من الأضرار الناجمة عن استخدام الأكياس البلاستيكية.

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وأشار عضو شعبة الطباعة، إلى أن اعتماد كافة الدول حالياً على الورقيات بعيداً عن البلاستيك، الأمر الذى يدفعنا لضرورة التخلص من فكرة تصنيع البلاستيك كأكياس والاتجاه للورق لأن ذلك يفتح سوق تصديري جديد.

وعرف مشروع القانون الأكياس البلاستيكية بأنها مواد التعبئة البلاستيكية المرنة من مُختلف الأشكال والتى تُستخدم لنقل المنتجات المختلفة، مهما كانت طبيعية ونسبة تركيب البوليمر المُستخدم فى صناعتها، وعرف الأغلفة البلاستيكية بأنها مواد التعبئة البلاستيكية المرنة، بنظام للإغلاق أو من دونه، والتى تُستخدم لاحتواء المنتجات المُباعة بالتقسيط أو لحفظ المواد المختلفة مهما كانت طبيعية ونسبة تركيب البوليمر المُستخدم في صناعة تلك الأغلفة.