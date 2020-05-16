شكرا لقرائتكم خبر عن مواد البناء تطالب بتخفيض أسعار الغاز إلى 3.5 دولار لمواجهة أزمات الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية بضرورة تخفيض أسعار الغاز للصناعة كثيفة الاستهلاك للطاقة ليصل إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية حتى تستطيع الصناعة المصرية مواجهة الأزمات التى تتعرض لها خلال الفترة الحالية فى العملية الإنتاجية، بالإضافة إلى أن أسعار الغاز تمثل نسبة كبيرة من تكاليف الإنتاج فى الكثير من الصناعات وأهمها الحديد والاسمنت السيراميك والبتروكيماويات والزجاج.

وأضاف الزينى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" ، أن أسعار البترول انخفضت عالميا بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية ولابد مو تخفيض الطاقة للصناعة المصرية لمنافسة مثيلتها من الصناعات الأخرى عالميا خاصة وأن كافة الدول تمنح مصانعها أسعار الطاقة وفقا للاسعار العالمية وتدعم من صناعتها ولابد أن تسير مصر على نفس النهج للرفع بمعدل الصادرات المصرية بأسعار تنافسية خلال المرحلة المقبلة.

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وأوضح أن صناعة الأسمنت تواجة أزمة فى توفير الفحم المستخدم فى الصناعة بسبب الأزمة العالمية من انتشار كورونا وتعطل المزيد من المصانع عالميا، حيث تستورد مصر الفحم بملايين الدولارات سنويا، مشددا على ضرورة توفير الغاز لهذة الصناعة بأسعار تنافسية تجعلها تستخدم الغاز بديلا الفحم ورفع القدرة التنافسية لها بتوفير المنتج محليا بأسعار مخفضة وإمكانية التصدير للخارج بسعر السوق العالمى .

من الجدير بالذكر ، أن لجنة الطاقة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أعلنت تخفيض أسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة اعتبارا من إبريل الماضى لمدة 6 أشهر لتكون 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بعد أن كانت 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية ، إلا أن الكثير من الصناعات المحلية أكدت أن السعر غير مناسب ولابد من تخفيضة إلى 3 دولارات فقط .