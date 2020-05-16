شكرا لقرائتكم خبر عن "التنمية الصناعية" تتبرع بـ50 مليون جنيه للمالية ولدعم العمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، برئاسة المهندس مجدي غازي، التبرع بمبلغ 40 مليون جنيه لوزارة المالية، فى إطار دعم جهود الدولة فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا، كما سيتم التبرع بمبلغ 10 ملايين جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة، وأفادت مصادر حكومية، أن وزارة المالية تسلمت تبرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، كأحد الأدوار الهامة التي يمكن القيام بها، لدعم الجهود الحكومية المبذولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأكدت المصادر، لـ"الخليج 365"، أنه سيتم إتاحة 10 ملايين جنيه كتبرع من ميزانية الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لدعم العمالة اليومية غير المنتظمة، والتي تضررت من أزمة كورونا، ويأتي هذا الإجراء كأحد القرارات التي تعبر عن الدور المجتمعي للهيئات الاقتصادية المختلفة لدعم مساعي التعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قررت مد العمل بكافة المستخرجات الرسمية الصادرة من الهيئة (رخص التشغيل والسجلات الصناعية دائمة أو محددة المدة) المنتهى تاريخ سريانها 24 مارس 2020 حتى نهاية شهر رمضان أو خلال فترة سريان قرار مجلس الوزراء رقم 786 لسنة 2020، وتم إخطار الجهات ذات الصلة.

وأعلنت عن عدد من الإجراءات للتسهيل على المستثمرين فى ضوء توجيهات وزيرة الصناعة والتجارة الدكتورة نيفين جامع، حيث تتيح الهيئة تلقى طلبات مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات وتخفيف الكحول الإيثلى ومستلزمات المستشفيات وكافة المصانع المتعلقة بالقطاع الصحى "العاجلة" على أن يكون آخر موعد لدخول مندوبى هذه الشركات دون غيرهم الساعة 12 ظهراً.