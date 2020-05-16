شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الاسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي واليورو والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 2:15 صباحًا, 16 مايو 2020 م المناطق - الرياض سجل الجنية الإسترليني اليوم تراجع في أسواق المال اللندنية مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”.

وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق متراجع بنسة 0.87 % مقابل العملة الأمريكية إلى 1.2125 دولار، وبنسبة 1.01 % مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1209 يورو .

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