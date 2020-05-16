شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء : 161 مليون جنيه إيرادات السكك الحديدية فى مارس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت بيانات حكومية، تراجع الإيرادات المحققة لهيئة السكك الحديدية في شهر مارس الماضي، مقارنة بإيرادات نفس الشهر من العام الماضي 2019، وتشير البيانات الصادرة عن النشرة المعلوماتية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن الهيئة حققت إيرادات بلغت 161.6 مليون جنيه في مارس 2019، مقابل 128.6 مليون جنيه، في نفس الشهر من العام الجارى بتراجع بلغ نحو 21 مليون جنيه، بينما كانت الإيرادات في فبراير الماضي نحو 208 مليون جنيه.

ويأتي تراجع الإيرادات بالتزامن مع التراجع المحقق في عدد الركاب في نفس الشهر، حيث بلغ عدد الركاب 19 مليون راكب في مارس الماضي، مقابل 22.7 مليون راكب في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 3.7 مليون راكب، بينما كان عدد الركاب 27 مليون راكب في فبراير الماضي.

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وفي المقابل، ارتفعت كمية البضائع التي تم نقلها في مارس الماضى، حيث بلغ نحو 407 ألف طن في مارس الماضي، مقابل 360 ألف طن في نفس الشهر من عام 2019.

وشهد شهر مارس الماضي تطبيق الحظر الجزئى في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة لاحتواء انتشار فيروس "كوفيد 19" كورونا المستجد في مصر، والذى يشمل أيضا حظر حركة القطارات ووسائل المواصلات العامة الأخرى.