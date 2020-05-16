أسعار الخام الأمريكي ترتفع 7%

المناطق - الرياض

سجلت أسعار الخام الأمريكي، ارتفاعاً مقداره 7%، مدعومةً بزيادة الطلب على النفط في الوقت الذي بدأت فيه العديد من الدول حول العالم تخفيف إجراءات الإغلاق التي فرضتها للحد من انتشار فيروس كورونا، وبدء سريان اتفاقية أوبك بلس.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 1.87، بما يعادل 6.8 بالمئة، عند 29.43 دولار للبرميل، في حين قفز خام برنت على زيادة 1.37 دولار، أو 4.4 بالمئة، عند 32.50 دولار للبرميل.