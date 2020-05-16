شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط تاريخي لمبيعات التجزئة الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة على الإطلاق خلال الشهر الماضي، بفعل تدابير احتواء وباء كورونا.
وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الأمريكي، أمس الجمعة، عن أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، شهدت هبوطاً بنحو 16.4% خلال شهر إبريل/نيسان الماضي، مقابل انخفاض بنسبة 8.3% خلال مارس/آذار السابق له بعد التعديل بالخفض.
وتعد وتيرة الهبوط المسجلة خلال الشهر الماضي من مبيعات التجزئة هي الأكبر على الإطلاق. وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مبيعات التجزئة في أكبر اقتصاد بالعالم ستتراجع بنسبة 12% خلال الشهر المنقضي.
أما على أساس سنوي، فإن مبيعات التجزئة الأمريكية، تراجعت بنسبة 21.6% خلال الشهر الماضي مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2019.
وشهدت مبيعات الأغذية والمشروبات زيادة بنحو 12% خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، فيما تراجعت مبيعات محطات البنزين بنسبة 42.8% في الشهر الماضي.
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