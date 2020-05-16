«تي إس إم سي» لصناعة الرقائق تبني مصنعاً في الولايات المتحدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «تي إس إم سي» العملاقة التايوانية أمس الجمعة، أنها ستنفق 12 مليار دولار على إنشاء معمل لصناعة أشباه، موصلات متطورة في الولايات المتحدة، ما يخلق آلاف الوظائف.

ويعد هذا الإعلان بمثابة فوز للرئيس دونالد ترامب الذي ضغط على شركات صناعة الرقائق الكبرى لإنشاء مصانع لها داخل الولايات المتحدة.

وتنتج شركة «تي إس إم سي» (الشركة التايوانية لصناعة أشباه الموصلات) الرقائق التي توفر «عضلات» الحوسبة لكل شيء من أجهزة «آي فون»، وأجهزة الكومبيوتر المحمولة، ووحدات التحكم في الألعاب، إلى الخوادم والبنية التحتية الحيوية للإنترنت.

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ومن المقرر أن يبدأ بناء المنشأة في أريزونا عام 2021 وستبدأ إنتاج رقائق حجمها 5 نانومتر، وهي الأصغر والأسرع في السوق بدءاً من عام 2024، وفق ما أوضحت الشركة. وجاء في بيان للشركة: «هذا المشروع يحظى بأهمية استراتيجية حاسمة.. بالنسبة إلى الشركات الأمريكية الرائدة في تصنيع منتجات أشباه الموصلات المتطورة داخل الولايات المتحدة. ترحب «تي إس إم سي» باستمرار الشراكة القوية مع الإدارة الأمريكية وولاية أريزونا في هذا المشروع».

وأوضحت الشركة أن المصنع سيوفر 1600 وظيفة وآلاف الوظائف أيضاً عن طريق سلاسل التوريد، وسينتج 20 ألف رقاقة من أشباه الموصلات في الشهر.

ويحرص ترامب على خفض الاعتماد على آسيا، مع احتدام التوتر مع الصين بشأن التجارة والتعريفات الجمركية والتجسس الصناعي والأمن القومي.

(أ ف ب)