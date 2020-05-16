شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب وراء خسارة البورصة المصرية 5.5 مليار جنيه فى أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت البورصة المصرية، أداءً سلبياً خلال جلسات الأسبوع الماضي، حيث خسر رأس المال السوقي رأس نحو 5.5 مليار جنيه، كما تراجعت غالبية المؤشرات باستثناء "الرئيسي"، وكشف الدكتور معتصم الشهيدي نائب رئيس مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية سبب هذه الخسائر مضيفا أن البورصة المصرية خسرت نحو 5.5 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى لعدة أسباب وهي؛ أولا تراجع أسواق المال العالمية على رأسها بورصة وول ستريت، بسبب ضعف اقتصادي ممتد بسبب تفشي فيروس كورونا، فضلا عن ضغوط من خطر اندلاع حرب تجارية جديدة بين الولايات المتحدة والصين، ثانياً تراجع المؤشر الرئيسي بعد تجاوزه مستوى المقاومة 10500 نقطة، وهو ما أثر سلباً على نفسية المستثمرين، وبدأوا في البيع عند الوصول لهذا المستوى، ثالثاً اتجاه مؤسسات مصرية كبرى للبيع المكثف في بعض الأسهم مما أدى إلى تراجعها بشكل كبير.

وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 10287.21 نقطة خلال الأسبوع المنتهى، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 3.66% ليغلق عند مستوى 1112.18 نقطة.

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وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوٍ الأوزان" تراجعاً بنحو 2.76% مغلقًا عند مستوى 1819.16 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.9% مغلقًا عند مستوى 11783.92 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 8.52% ليغلق عند مستوى 668.55 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 5.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 550.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1% عن الأسبوع الماضى، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 289.8 مليار جنيه إلى 291.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.7%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 164.4 مليار جنيه إلى 158.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.3%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 454.2 مليار جنيه إلى 450.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.8%، وهبط رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.7 مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 7.3%.