شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية مستثمرى 6 أكتوبر: تخصيص أماكن لعزل العمال المصابين بالفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن الجمعية بدأت اتخاذ عدة إجراءات احترازية لتعقيم المصانع للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد لضمان استمرار الطاقة الإنتاجية، أولها توزيع كمامات وجوانتيات على عمال المصانع للوقاية من إصابتها من الفيروس، وثانيها تعقيم وتطهير المصانع قبل العمل وبعده، وثالثها تخصيص مكان احتياطي لعزل العمال حال الاشتباه في إصابتهم بالفيروس حتى وصول سيارات الإسعاف ونقلهم لمستشفيات العزل.

وأضاف "شعبان"، لـ"الخليج 365"، أن الإجراء الرابع هو منع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من الذهاب لمقر أعمالهم ومباشرة عملهم من منازلهم، أما الإجراء الخامس فهو قياس درجة حرارة العمال قبل العمل لتبين ظهور أى أعراض على العاملين قبل الإصابة، مشيرا إلى أن الخوف من إصابة العاملين ليس خلال أوقات العمل، ولكن خلال فترة تواجدهم في منازلهم واختلاطهم بالآخرين.

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وبشأن حريق داخل إحدى مصانع إنتاج الأغذية، أوضح "شعبان"، أن الحريق كان فى مخزن تابع لمصنع شركة أغذية، ولم يكن بمصنع الإنتاج، كما أن جميع مصانع المدينة مؤمن عليها، مضيفا أنه تم التنبيه على كافة مصانع المدينة بعدم وضع أى بضائع على طرق وممرات المصانع لسهولة الإخلاء خلال أى حادث، وفي نفس الوقت مراجعة كافة إجراءات السلامة المهنية ومكافحة الحريق والأمن الصناعي للتأكد من استعدادات المصانع لمواجهة أى حريق.

وفي سياق آخر قال خميس شعبان، والذى يشغل الأمين العام لاتحاد المستثمرين، إن مجلس إدارة اتحاد المستثمرين يوم الأحد الماضي، وتم مناقشة تطبيق وضع أنفاق لتطهير العمال خلال دخولهم وخروجهم، مضيفا أن إحدى الشركات تعمل على تنفيذه بسعر اقتصادي لتعميم التجربة على كافة المصانع.