شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنهي الجلسة على ارتفاع لكنها تتكبد خسائر هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الجمعة متخلصة من الخسائر التي سجلتها في وقت سابق بالجلسة، وتلقت أسهم شركات الطاقة دعما من انتعاش أسعار النفطن لكن مع ذلك، سجلت "وول ستريت" أكبر خسائر أسبوعية في نحو شهر.



واظهرت بيانات حكومية انخفاض مؤشر مبيعات التجزئة في أمريكا بنسبة 16.4% في الشهر الماضي في حين أشارت التوقعات إلى انخفاض بنسبة 12%.



وفي غضون ذلك، يتابع المستثمرون عن كثب إجراءات إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي في عدد من الولايات بشكل تدريجي وتأثير ذلك في الطلب وعودة الحياة إلى طبيعتها.



وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 6.8% وأغلق عند 29.43 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 18.9%، وسجل أعلى سعر اليوم عند 29.5 دولار بينما سجل أقل سعر عند 27.2 دولار.

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وارتفع سعر "برنت" بنسبة 4.4% مغلقا عند 32.50 دولار للبرميل، وحقق مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 4.9%، وسجل أعلى سعر اليوم عند 32.5 دولار بينما سجل أقل سعر عند 30.9 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.3% (ما يعادل 60 نقطة) إلى 23685 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 2.7%، وبلغ اعلى مستوى عند 23730 نقطة وأقل مستوى عند 23354 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعادل 71 نقطة) إلى 9014 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.2%، وسجل اعلى مستوى اليوم عند 9018 نقطة وأقل مستوى عنند 8821 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 11 نقطة) إلى 2863 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 2.3%، وبلغ اعلى مستوى عند 2865 نقطة وأقل مستوى عند 2816 نقطة.