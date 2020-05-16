شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سوق الأسهم الأمريكية يغلق على ارتفاع والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:45 صباحًا, 16 مايو 2020 م المناطق - الرياض سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأميركية ارتفاعاً عند إغلاق السوق اليوم، مدعومةً بتفاؤل المستثمرين حيال إمكانية دعم تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا هذا الشهر.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 60.08 نقطة، بما يعادل 0.25 بالمئة، إلى 23685 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً 11.2 نقطة، أو 0.39 بالمئة، إلى 2863.7 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 70.84 نقطة، أو 0.79 بالمئة، إلى 9014.56 نقطة.

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