شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا تخفض إنتاج النفط بواقع الربع خلال إبريل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الدولة للبترول تيميبري سيلفا إن نيجيريا، العضو في أوبك، تكبح إنتاج النفط لكي يمتثل أكبر مصدر للخام في إفريقيا لاتفاق بين منتجين على تقليص الإنتاج.
وقال سيلفا أول أمس الخميس «خفض نيجيريا نحو 417 ألف برميل يومياً، ما يمثل نحو 23% من إنتاجنا. وبالطبع، في نهاية إبريل/ نيسان، كنا نمتثل».
ويتعين على نيجيريا كبح الإنتاج عند 1.41 مليون برميل يومياً في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران. (رويترز)
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