اقتصاد منطقة اليورو يهوي بأكبر وتيرة ربعية على الإطلاق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات، أمس الجمعة، أن اقتصاد منطقة اليورو شهد أكبر انكماش على الإطلاق في الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقارنة مع الربع السابق، مثلما توقعت الأسواق، وذلك نتيجة لإجراءات العزل العام المُطبقة في مارس / آذار لإبطاء جائحة فيروس كورونا.

وقال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) في تقديره الأولى: إن الناتج المحلي الإجمالي في دول منطقة اليورو التي تضم 19 دولة انكمش 3.8% على أساس فصلي، وهو ما أدى إلى تراجع 3.2% على أساس سنوي، مثلما توقع خبراء اقتصاد.

وقال يوروستات: إن هذا أشد تراجع فصلي منذ بدء سلسلة زمنية في 1995. وعلى أساس سنوي، كان الانخفاض الأكثر حدة منذ الربع الثالث من 2009 حين انكمش الإنتاج في منطقة اليورو 4.5%.

وسجلت فرنسا أكبر انكماش فصلي بنسبة 5.8%، تلتها سلوفاكيا بنسبة 5.4%، وإسبانيا بنسبة 5.2%. وانكمش إنتاج إيطاليا 4.7% على أساس فصلي، وهو ما يضعها رسمياً في حالة ركود بعد انكماش بنسبة 0.1% في الربع الأخير من 2019.

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وتجاوزت ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، إجراءات العزل العام على نحو أفضل لتسجل انكماشاً بنسبة 2.2%، بينما كانت فنلندا هي الدولة الوحيدة بمنطقة اليورو التي استطاعت تسجيل نمو بنسبة 0.1%.

وقال يوروستات: إن صادرات منطقة اليورو انخفضت 6.2% في مارس / آذار نتيجة الجائحة، لكن الواردات تراجعت بنسبة أكبر، بلغت 10.1% على أساس سنوي، وهو ما قدم دفعة لفائض التجارة الخارجية لمنطقة اليورو إلى 28.2 مليار يورو من 22.7 مليار يورو قبل عام.

لكن التجارة بين دول منطقة اليورو تراجعت 12.1% في مارس / آذار مقارنة مع نفس الشهر قبل عام إلى 153.3 مليار يورو نتيجة إجراءات العزل العام الهادفة لمواجهة مرض كوفيد - 19.

وتراجع التوظيف بمنطقة اليورو 0.2% على أساس ربع سنوي في الفترة من يناير / كانون الثاني إلى مارس / آذار، وهو أول تراجع فصلي منذ بدأ يوروستات السلسلة في الربع الثاني من 2013، وهو ما دفع معدل نمو التوظيف على أساس سنوي للانخفاض بحدة إلى 0.3% من 1.1% في الأشهر الثلاثة السابقة. (رويترز)