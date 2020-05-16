أسبوع ثانٍ من التسييل الأجنبي يضغط على الأسهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

عاد التذبذب ليسيطر على أداء الأسهم المحلية، مع سيطرة الاتجاه الهابط والعرضي على معظم جلسات الأسبوع، رغم تباين الإغلاقات الأسبوعية، في الوقت الذي ارتفع مؤشر سوق أبوظبي خلال الأسبوع المنصرم 0.13%، بدعم من سهمي «اتصالات»، و«الدار»، بينما ضغطت «القيادية» على سوق دبي، ليتراجع مؤشره 1.46%.

وشهد الأسبوع المنصرم، نزول معظم الأسهم القيادية باستثناء، سهمي «اتصالات»، و«الدار» اللذين ارتفعا 5.51%، و2.98% على التوالي، في مقابل نزول «أبوظبي الأول» 2.29% في ظل انكشافه على «فينيكس»، كما نزل «الإمارات دبي الوطني» 1.85%، رغم ارتفاعه 4.14% في جلسة الأربعاء، مستفيداً من إدراجه في مؤشر «إم إس سي آي»، لكن سرعان ما عاود النزول بتداولات «الخميس» بنسبة 3.4%.

لحقت أسهم أخرى بقائمة الانخفاضات في أسبوع، منها «دبي الإسلامي» بنسبة تراجع2.3%، و«إعمار العقارية» 3.25%، و«أبوظبي الإسلامي» 3.55%.

وسجلت الأسهم سيولة أسبوعية بقيمة 1.5 مليار درهم، منها 968.4 مليون درهم في دبي، و557.7 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 984.5 مليون سهم، توزعت بواقع 813.9 مليون سهم في دبي، و170.6 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال 27.7 ألف صفقة.

وشهدت التداولات حسب الجنسيات أسبوعاً آخر من عمليات التسييل للأجانب (غير العرب)، وبلغ صافي استثماراتهم 138.4 مليون درهم كمحصلة بيع، وكانت عمليات التسييل الأكبر في سوق أبوظبي ب117.8 مليون درهم، وبلغت في دبي 20.6 مليوناً فقط.



سوق أبوظبي



أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع أسبوعي بنسبة 0.13% إلى مستوى 4067 نقطة، بدعم من المؤشرات القطاعية لأسهم الاتصالات والعقار والصناعة. وجاء الدعم الرئيسي لمؤشر السوق من قطاع الاتصالات الذي ارتفع في أسبوع 5.51%.

كما ارتفع قطاع العقار 2.91% مستفيداً من ارتفاع «الدار»، و«رأس الخيمة العقارية» 2.04%.

وعلى العكس، انخفض قطاع البنوك بأكثر من 2% نتيجة هبوط «أبوظبي الأول»، و«أبوظبي الإسلامي»، فيما استقر «أبوظبي التجاري» من دون تغيير.

ونزل قطاع الطاقة 1.73% إثر نزول «دانة غاز» 4.4%، و«أدنوك للتوزيع» 0.36%، في مقابل ارتفاع «طاقة» 3.64%.

وانخفض قطاع الاستثمار 1% بفعل انخفاض «إشراق» 10%، و«العالمية القابضة» 0.69%، وذلك في مقابل ارتفاع «الواحة كابيتال» 0.14%.



سوق دبي



وانخفض مؤشر سوق دبي بنسبة أسبوعية بلغت 1.46% إلى مستوى 1894.47 نقطة، متأثراً بنزول أسهم البنوك والعقار والنقل والاستثمار. وهبط قطاع البنوك 1.45% بفعل هبوط «الإمارات دبي الوطني»، و«دبي الإسلامي».

وتراجع قطاع العقار 1.17% تحت وطأة تراجعات «إعمار العقارية» في وقت نزل «الاتحاد العقارية» 1.06%، و«إعمار للتطوير» 5.91%، و«ديار» 6.08%، و«أرابتك» 6.59%، وذلك في مقابل ارتفاع «داماك» 7.58%، و«إعمار مولز» 3.48%.

وهبط قطاع الاستثمار 2.14% نتيجة هبوط «دبي للاستثمار» 1.79%، و«سوق دبي المالي» 3.21%، و«شعاع كابيتال» 3.07%.

وانخفض قطاع النقل 0.36% إثر انخفاض «العربية للطيران» 3.85%، و«الخليج للملاحة» 2.7%، وذلك في مقابل ارتفاع «أرامكس» 2.64%.



اتجاه السيولة



وعلى صعيد التداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي، جاء في الصدارة «أبوظبي الأول» بقيمة بنحو 152 مليون درهم، مغلقاً عند 11.08 درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» بسيولة بقيمة 86.2 مليون درهم، وأغلق عند 4.04 درهم، ثم «الدار» بتداولات بقيمة 82 مليون درهم، ليغلق عند 1.73 درهم.

وفي سوق دبي، تركزت التداولات الأسبوعية على سهم «الإمارات دبي الوطني» مستقطباً 257.74 مليون درهم، ومغلقاً عند 8.5 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة بلغت 142.84 مليون درهم، وأقفل عند 3.4 درهم، ثم «إعمار العقارية» واجتذب 121.7 مليون درهم من السيولة ليغلق عند 2.38 درهم.

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الارتفاعات والانخفاضات



وسجل «بلدكو» الارتفاع الأكثر في سوق أبوظبي خلال أسبوع بنسبة 8.33% مغلقاً عند 0.26 درهم، تلاه «اتصالات» بنسبة ارتفاع 5.51% ليغلق عند 15.32 درهم، ثم «أسمنت رأس الخيمة» الذي أغلق مرتفعاً 4.32 درهم عند 0.58 درهم.

وعلى العكس، كان التراجع الأكثر من نصيب «إشراق» بنسبة 10% ليغلق عند 0.24 درهم، تلاه «مجموعة أغذية» بنزوله 7% إلى 2.75 درهم، ثم «أبوظبي الوطنية للتأمين»، وهبط 4.84% مغلقاً عند 2.95 درهم.

وفي سوق دبي، جاء في مقدمة الرابحين في أسبوع، «داماك» من خلال ارتفاعه 7.58% مغلقاً عند 0.61 درهم، تلاه «بنك المشرق»، وزاد بنسبة 6.17% إلى 67.95 درهم، ثم «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين»، وصعد 5.13% ليغلق عند 4.1 درهم.

وفي المقابل، سجل «سلامة للتأمين» الانخفاض الأكثر بنسبة 8.3% مغلقاً عند 0.486 درهم، تلاه «مجموعة السلام القابضة»، ونزل 7.89% إلى 0.257 درهم، ثم «الإثمار القابضة»، وتراجع 7.3% ليغلق عند 0.127 درهم.



تداولات الجنسيات



وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي خلال أسبوع، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 117.8 مليون درهم محصلة شراء، منها 4.7 مليون درهم محصلة شراء العرب، و21.2 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و91.9 مليون درهم محصلة شراء المواطنين. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 117.8 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 28.4 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 23.5 مليون درهم محصلة شراء العرب، و4.9 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 28.4 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 20.6 مليون درهم محصلة بيع الأجانب، و7.8 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.



مشتريات الأجانب



وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم الأسبوعية على أسهم شركات «إعمار مولز»، و«ديار»، و«أمانات»، و«داماك»، و«دي إكس بي»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «إعمار للتطوير»، و«أبوظبي التجاري»، و«إعمار العقارية»، «وأدنوك للتوزيع».



المؤسسات



من جهتها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 69.3 مليون درهم محصلة بيع، منها 59.6 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و9.7 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 69.3 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 59.6 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و9.7 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.