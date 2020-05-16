أرباح «العالمية القابضة» تقفز 1111% إلى 112.2 مليون درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

قفز صافي أرباح الشركة العالمية القابضة في الربع الأول من العام 2020 بنسبة 1111% إلى 112.2 مليون درهم، مقابل 9.26 مليون درهم في الربع الأول 2019. وبحسب إفصاح للشركة على سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد حققت «العالمية القابضة» إيرادات من مبيعاتها في الربع الأول 2020 نحو 713.1 مليون درهم مقابل 191 مليون درهم فقط في الفترة المقابلة من العام 2019.

وأغلق سهم «العالمية القابضة» على ارتفاع 0.23% في جلسة يوم الخميسعند 26.06 درهم.