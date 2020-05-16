تراجع الناتج الداخلي للبرتغال 3.9%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع إجمالي الناتج الداخلي للبرتغال بنسبة 3.9% في الربع الأول من 2020 بالمقارنة مع الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2019 بسبب الأزمة الصحية العالمية، حسب تقديرات أولية نشرها المعهد الوطني للإحصاءات أمس الجمعة.

وقال المعهد: إن هذا التراجع في إجمالي الناتج الداخلي يعكس «آثار وباء كوفيد-19 في النشاط الاقتصادي».

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وهو أكبر من تقديرات المفوضية الأوروبية التي تحدثت عن تراجع نسبته 1.8% وفق التغييرات الفصلية.

أما التراجع بالمقارنة مع الفصل نفسه من العام الماضي، فقد بلغ 2.4%.

(أ ف ب)