«العشرين» تتعهد بتجنب فرض قيود تجارية «غير ضرورية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وعدت مجموعة العشرين، أول أمس الخميس، بتجنب فرض قيود تجارية «غير ضرورية» أمام منتجات الاحتياجات الأولية، بما يشمل المواد الغذائية خلال فترة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، بعد تحذير صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية من اتجاه لاتخاذ إجراءات حمائية.

وأدى الوباء الى زعزعة استقرار الاقتصاد والتجارة العالميين، وأثار مخاوف من ركود غير مسبوق منذ «الكساد الكبير» في الثلاثينات.

وقالت منظمة التجارة العالمية: إن التجارة العالمية ترتقب أن «تسجل تراجعاً من رقمين»؛ من حيث الحجم في كل مناطق العالم.

وأعلن وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين أن القيود على المنتجات الطبية الحيوية ومنتجات أساسية أخرى، يجب إذا لزم الأمر أن تكون «نسبية وشفافة ومؤقتة»، ويجب ألا تخلق «حواجز تجارية غير ضرورية، وألا تخل بشبكات الإمداد». (أ ف ب)