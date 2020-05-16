توقعـات بتعافـي قطــاع مبيعـات السيـارات في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:ممدوح صوان



حذر أيهان أولسر الرئيس التنفيذي للمركز الميكانيكي للخليج العربي من نقص في عمليات توريد السيارات لبعض الوكالات في الدولة، بسبب إغلاق معظم المصانع المنتجة لها في العالم، إضافة إلى صعوبة عمليات التوصيل، متوقعاً أن يتعافى قطاع مبيعات السيارات في الإمارات بسرعة مع تلاشي تأثيرات فيروس كورونا (كوفيد -19).

وقال أولسر في تصريحات لـ ”الخليج 365”: إن مبيعات المركز الميكانيكي للخليج العربي كانت إيجابية في أول شهرين من عام 2020 وخلال شهر مارس، وكما هو الحال بالنسبة لجميع المجالات، تأثر سوق السيارات بالظروف الراهنة مع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، متوقعاً أن يستمر الوضع على هذا الحال خلال الفترة المقبلة. وأضاف أولسر: «كما رأينا مؤخراً، فقد قامت جميع شركات تصنيع السيارات تقريباً بتعليق إنتاجها حتى إشعار آخر. ولا يختلف هذا الأمر على الإطلاق بالنسبة لموردنا الرئيسي، مجموعة (بي ام دبليو) التي تم إغلاق منشآتها الإنتاجية الموجودة في مناطق مختلفة من العالم منذ منتصف مارس 2020، وفي ما يتعلق بتوافر قطع غيار السيارات، فقد كان لدينا بالطبع تدابير قبل تفشي (كوفيدد-19). نحن على ثقة من أن عملاءنا يتلقون دائماً خدمة فعالة وسلسة، سواء خلال هذه الظروف أو بعدها».

وحول الأسس التي تقوم عليها عمليات البيع والصيانة في المركز الميكانيكي للخليج العربي قال أولسر: «كنا من أوائل الموردين الذين قدموا منصة مبيعات عبر الإنترنت على مستوى المنطقة، حتى قبل انتشار الفيروس، وأتاح إطلاق المواقع الإلكترونية الخاصة بالمركز الميكانيكي للخليج العربي الفرصة لإطلاق عملية البيع التي كانت تتم بيسر وسهولة على الإنترنت، مع وجود قوائم الخيارات والشفافية في الأسعار المتاحة، وكان بإمكان المتعاملين في أي مكان تحديد الخيار المفضل لهم وحجز سيارة (بي ام دبليو) و(ميني) عبر الإنترنت، وسداد الدفعة الأولي إلكترونياً، ليتم تسليم السيارة إما إلى إحدى صالات عرض المركز الميكانيكي للخليج العربي، أو مباشرة إلى العميل في منزله بطريقة منظمة ومعقمة بالكامل».

ويبيع المركز الميكانيكي للخليج العربي سيارات «بي إم دبليو» و«ميني» مع باقة عروض تشمل الخدمة والإصلاح لمــدة 5 سنوات مجانـــاً. وبفضـل BMW ConnectedDrive، فإننــــا نحصـــــل علــــى معلومات مـــن السيارة عند استحقاق الخدمة، وبعـــد ذلك يمكننا الاتصال بالمالكين على الفور، وتحديد الموعد وتقديم خدمات التوصيل والتسليم مجانية لهم حتى نضمن لهم كل ما يحتاجون إليه من مساعدة ودعم في هذه الظروف الحالية.

ونفذ المركز الميكانيكي للخليج العربي عمليات التعقيم والتطهير الكاملة لجميع صالات العرض الخاصة به منذ البداية، إضافة إلى تنفيذ عمليات ما بعد البيع، والتي تم تحسينها لضمان تطهير كل سيارة بالكامل.