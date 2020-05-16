شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يوفر الدولار بـ 3200 ليرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصرف لبنان المركزي في بيان أمس إنه سيوفر الدولار للواردات بسعر صرف 3200 ليرة بهدف خفض أسعار المواد الغذائية.

وقال البيان «سيتابع مصرف لبنان ضخ الدولارات النقدية التي يستحوذ عليها، عبر المصارف، بغية تمويل الاستيراد بسعر 3200 ليرة لبنانية للدولار الأمريكي، بهدف تخفيض أسعار المواد الغذائية». ويجري تداول الدولار بأسعار صرف تزيد على أربعة آلاف ليرة في السوق الموازية للعملة الصعبة. (رويترز)

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