عجز ميزانية تركيا يرتفع 136%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات من وزارة المالية، أمس الجمعة، أن عجز ميزانية تركيا سجل 43.2 مليار ليرة في إبريل / نيسان، بارتفاع 135.8% على أساس سنوي.

وفي مارس / آذار، بلغ العجز 43.7 مليار ليرة، وسجلت الميزانية عجزاً ب 18.3 مليار ليرة في إبريل / نيسان من العام الماضي.

وكشفت البيانات أن الحساب الأولي، الذي يستثني مدفوعات الفائدة، أظهر عجزاً بقيمة 26.2 مليار ليرة في إبريل / نيسان. (رويترز)