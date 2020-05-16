الاقتصاد

عجز ميزانية تركيا يرتفع 136%

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات من وزارة المالية، أمس الجمعة، أن عجز ميزانية تركيا سجل 43.2 مليار ليرة في إبريل / نيسان، بارتفاع 135.8% على أساس سنوي.
وفي مارس / آذار، بلغ العجز 43.7 مليار ليرة، وسجلت الميزانية عجزاً ب 18.3 مليار ليرة في إبريل / نيسان من العام الماضي.
وكشفت البيانات أن الحساب الأولي، الذي يستثني مدفوعات الفائدة، أظهر عجزاً بقيمة 26.2 مليار ليرة في إبريل / نيسان. (رويترز)

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