التوتر بين أمريكا والصين يدفع الذهب لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ الذهب أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع أمس الجمعة؛ إذ تتخذ العلاقات بين الصين والولايات المتحدة منعطفاً نحو الأسوأ وينتاب القلق المستثمرين من أن الاقتصاد العالمي سيستغرق وقتاً أطول من المتوقع للتعافي من التراجع الناجم عن فيروس كورونا.

وربح الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1735.67 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 23 أبريل/‏نيسان عند 1737.50 دولار.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1746.20 دولار.

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وقال مايكل مكارثي كبير محللي السوق لدى «سي إم سي ماركتس»: «مع صدور مزيد من البيانات الاقتصادية، يتضح أن بعض الضرر الذي لحق بالاقتصاد العالمي سيستغرق وقتاً أطول لإصلاحه، مقارنة مع ما كان متوقعاً».

وقال إنه أصبح من الواضح على نحو متزايد أن حدوث تعافٍ اقتصادي سريع أو على شكل حرف (‭V‬) أمر مستبعد بشدة، مضيفاً أن هذا يعني أن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لفترة أطول مما يحسن الإقبال على المعدن الأصفر.

(وكالات)