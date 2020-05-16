«إن.إم.سي».. رسالة داخلية تؤكد بيع ذراعها التجارية وتنفي التفكيك



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدران مطلعان ل «رويترز»: إن مجموعة أشمور لإدارة الاستثمارات التي تركز على الأسواق الناشئة تبدي اهتماماً بعقد لتشغيل سلسلة مستشفيات إن.إم.سي هيلث.

وقال أحد المصدرين: إن عرض الشركة البريطانية لا يشمل الاستحواذ على إن.إم.سي هيلث، الشركة القابضة المدرجة في لندن التي وُضعت قيد الوصاية الإدارية الشهر الماضي بعد اضطرابات لشهور.

أوضح المصدران أن «أشمور»، التي تركز ذراعها للاستثمار المباشر على قطاع الرعاية الصحية، هي أحد مقدمي عروض محتملين يسع ون لإبرام صفقة لإدارة المستشفيات.

وللمستثمر حضور بالفعل في الإمارات بعد أن دخل مستشفى كينجز كوليدج لندن إلى دبي عن طريق مشروع مشترك مع مجموعة الطاير ودبي للاستثمار و«أشمور».

يأتي الاهتمام بإدارة مستشفيات إن.إم.سي بعد أن شرع الأوصياء في عملية لبيع إن.إم.سي للتجارة، ذراع التوزيع للشركة القابضة، حسبما ذكرت المصادر.

وفي مذكرة داخلية أُرسلت إلى موظفي إن.إم.سي مساء الخميس، قال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي مايكل ديفيس: إن شركة إدارة المستشفيات تدرس بيع إن.إم.سي للتجارة منذ بعض الوقت. وقال: «بدأنا العملية، وهي تحرز تقدماً على نحو جيد، وهو ما سيخفض استثمار رأس المال العامل لدينا، ويضمن أننا أقوى مالياً» بحسب المذكرة.

لكن ديفيس نفى تقارير لوسائل إعلام ذكرت أن إن.إم.سي تدرس أيضاً بيع أجزاء أخرى من نشاطها. وقال للموظفين: «لم يتم اتخاذ قرار في هذا الشأن. إذا تم اتخاذ قرارات مماثلة، فسأخطركم مباشرة في الوقت المناسب».

وقال ديفيد: إن الشركة ستكون منفتحة وشفافة مع أي أشخاص متأثرين، فور اتخاذ قرار. وأكد متحدث باسم إن.ام.سي هيلث أن الشركة تستطلع خيارات شتى بالنسبة لوحدة إن.إم.سي للتجارة (الإمارات)، التي تعتبرها غير أساسية.

وقال المتحدث في رسالة بالبريد الإلكتروني: «أولوية فريق الإدارة منصبة على استقرار الشركة واستمرارية تقديم الرعاية في مستشفياتها ومراكزها الطبية».

ولم ترد إن.إم.سي حتى الآن على طلب من «رويترز» للتعليق بشأن عدد الموظفين الذين سيتأثرون في ظل الخطة التي تخضع للنقاش.

ونشاط التوزيع التابع للمجموعة منفصل عن نشاطها الرئيسي للمستشفيات والمراكز الطبية في الإمارات.