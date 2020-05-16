شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تخضع لتوترات الصين وأمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضغطت المعارك الكلامية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الصين على مؤشرات الأسهم العالمية أمس الجمعة، حيث ألمح ترامب إلى مزيد من التدهور في علاقته مع الصين بسبب فيروس كورونا المستجد، قائلاً إنه لا يريد التحدث إلى الرئيس شي جين بينج في الوقت الحالي، بل ذهب إلى حد الإشارة إلى أنه قد يقطع العلاقات معها، بالإضافة إلى تحرك إدارته لمنع شحنات أشباه الموصلات إلى شركة هواوي الصينية، فيما زادت بيانات ضعيفة من خسائر الأسواق.

في بورصة نيويورك، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 1%، وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 1%، وانخفض مؤشر ناسداك 0.9%.

وتعرضت المؤشرات لضغوط بعد أن قالت وزارة التجارة الأمريكية إنها «ستستهدف بشكل استراتيجي اقتناء هواوي لأشباه الموصلات التي هي نتاج مباشر لبعض البرامج والتكنولوجيا الأمريكية». ومن جهتها، ذكرت مصادر أن البيت الأبيض من المرجح أن يدعم إرسال شيكات نقدية جديدة للأمريكيين، في إطار دعم الاقتصاد المتضرر من تفشي الوباء العالمي.

وقال مسؤولان كبيران لشبكة «سي.إن.بي.سي» الأمريكية، أول أمس الخميس، إنه من المقرر أن يصوت مجلس النواب على مشروع قانون تحفيز إضافي بقيمة 3 تريليونات دولار للتخفيف من الآثار المدمرة لكورونا على الاقتصاد ونظام الرعاية الصحية.

وفي القارة العجوز، صعدت الأسهم الأوروبية، أمس الجمعة، مع تشجع المستثمرين بفضل أول ارتفاع لإنتاج المصانع في الصين هذا العام بعد أن خففت بكين إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، لكن استمرار التوتر بين الولايات المتحدة والصين يُبقي الأسهم على مسار تسجيل انخفاض أسبوعي.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.4%، فيما قادت أسهم شركات السفر مكاسب القطاعات بارتفاع 2.7%.

كما صعدت أسهم شركات التعدين وصناعة الرقائق، المنكشفة على متانة الاقتصاد الصيني، بعد بيانات أظهرت ارتفاع الإنتاج الصناعي في الصين 3.9% في إبريل/‏نيسان، بما يتجاوز زيادة بنسبة 1.5% توقعها محللون.

وانخفضت أسواق الأسهم العالمية هذا الشهر بعد تعاف قوي في إبريل/‏نيسان بسبب مخاوف بشأن ارتفاع جديد محتمل للحالات المصابة بكوفيد- 19 مع تخفيف الاقتصادات لقيود.

ويتجه المؤشر ستوكس 600 صوب تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ ذروة عمليات بيع جرت في منتصف مارس/‏آذار.

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وتلقت مكاسب السوق دعماً أمس الجمعة؛ إذ ربح سهم روش السويسرية لصناعة الأدوية 1.4% بعد أن قالت إنها بدأت بيع منتج تشخيص رقمي جديد سيبسط ويسرع فحص المصابين بمرض كوفيد- 19.

وقفز سهم مجموعة بي.تي، أكبر شركة اتصالات بريطانية، 8.2% بعد تقرير ذكر أن المجموعة تجري محادثات لبيع حصة بمليارات عدة من الجنيهات الاسترلينية في شركتها التابعة للشبكات المملوكة لها بالكامل أوبنريتش، لمستثمرين في البنية التحتية.

وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية، أمس الجمعة، بعد خسائر تكبدتها على مدى ثلاث جلسات على التوالي، لكنها سجلت أول تراجع أسبوعي في ثلاثة أسابيع مع تضرر معنويات المستثمرين عقب تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

وأغلق المؤشر نيكاي القياسي مرتفعاً 0.6% إلى 20037.47 نقطة، فيما قادت القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية والتي تضررت في الآونة الأخيرة المكاسب. وفي الأسبوع، خسر المؤشر 0.7%.

وأضاف المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.5% ليغلق عند 1453.77 نقطة، مع ارتفاع ما يزيد على ثلثي مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو. وفي الأسبوع، نزل المؤشر 0.3% وسجل أول تراجع أسبوعي في ثلاثة أسابيع.

ويترقب المستثمرون حالياً بيانات الناتج المحلي الإجمالي لليابان للربع بين يناير/‏كانون الثاني ومارس/‏آذار، والذي من المرجح أن ينكمش للربع الثاني على التوالي.

وعلى جبهة الطلب، أظهرت بيانات من مجموعة البورصة اليابانية، أن صافي مبيعات المستثمرين الأجانب فاق مشترياتهم للأسهم اليابانية في الأسبوع الماضي، وذلك للأسبوع الثالث عشر على التوالي وهي أطول سلسلة على الإطلاق.

وأقبل المستثمرون على شراء أسهم الشركات المرتبطة بأشباه الموصلات عقب قفزة بنسبة 2.8% حققها مؤشر فيلادلفيا الأمريكي لأشباه الموصلات الخميس.

وارتفع سهم طوكيو إلكترون الموردة لمعدات صناعة الرقائق 2% وصعد سهم أدفانتست لصناعة أجهزة الاختبار 3.3%.

وصعد سهم نيسان موتور 3.9% بفضل تقارير إخبارية، ذكرت أن شركة صناعة السيارات اليابانية ربما تدرس احتمال إغلاق مصنعها في برشلونة.(وكالات)