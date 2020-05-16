شكرا لقرائتكم خبر عن «بوينج» تطلق مبادرة السفر الآمن بنظام تنقية الهواء والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شيكاغو: ”الخليج 365”
أعلنت شركة بوينج عن إطلاق مبادرة السفر الآمن للحد من مخاطر السفر الجوي في ظل تفشي وباء كوفيد-19، وتعيين مايك ديلاني للإشراف على هذه المبادرة.
تستند بوينج في جهودها هذه على منهجيات السلامة المحسّنة في القطاع، التي تشمل تعزيز إجراءات التنظيف والتعقيم وقياس درجات الحرارة واستخدام أقنعة الوجه، ودعم استخدام الأنظمة المثبتة كفاءتها للمساعدة في الحفاظ على نظافة المقصورة. ومن بين هذه الأنظمة، هناك نظام تنقية الهواء المتوفر في جميع طائرات بوينج، والذي يتضمن مرشحات الجسيمات عالية الكفاءة (HEPA)، التي تماثل تلك المستخدمة في المستشفيات والغرف الصناعية النظيفة. وتعمل هذه المرشحات بكفاءة على التقاط أكثر من 99.9% من الجسيمات بما في ذلك الفيروسات والبكتيريا والفطريات قبل إعادة تدوير الهواء ليدخل المقصورة.
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