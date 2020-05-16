شكرا لقرائتكم خبر عن 9.43 مليون برميل يومياً إنتاج روسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدران مطلعان لرويترز إن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز انخفض إلى 9.43 مليون برميل يومياً في الفترة من أول مايو/ أيار إلى الرابع عشر منه مع سريان اتفاق عالمي لتقليص الإنتاج.
يأتي ذلك انخفاضاً من 11.35 مليون برميل يومياً في إبريل/ نيسان و9.45 مليون برميل يومياً في الفترة من أول مايو/ أيار إلى 11 من الشهر نفسه.
وتخفض روسيا الإنتاج في إطار اتفاق عالمي دخل حيز النفاذ في أول مايو/ أيار. (رويترز)
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