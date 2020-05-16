شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة داخلية تنفي البدء في تفكيك «إن.إم.سي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت «رويترز» عن مذكرة داخلية أُرسلت إلى موظفي «ان.ام.سي» مساء الخميس، قال فيها القائم بأعمال الرئيس التنفيذي مايكل ديفيس إن شركة إدارة المستشفيات تدرس بيع «ان.ام.سي للتجارة» منذ بعض الوقت. وقال «بدأنا العملية وهي تحرز تقدما على نحو جيد، مما سيخفض استثمار رأس المال العامل لدينا ويضمن أننا أقوى ماليا» بحسب المذكرة.
لكن ديفيس نفى تقارير لوسائل إعلام ذكرت أن «ان.ام.سي» تدرس أيضا بيع أجزاء أخرى من نشاطها. وقال للموظفين «لم يتم اتخاذ قرار في هذا الشأن. إذا تم اتخاذ قرارات مماثلة، سأخطركم مباشرة في الوقت المناسب».
وقال ديفيد إن الشركة ستكون منفتحة وشفافة مع أي أشخاص متأثرين، فور اتخاذ قرار.
وأكد متحدث باسم ان.ام.سي للرعاية الصحية أن الشركة تستطلع خيارات شتى بالنسبة لوحدة ان.ام.سي للتجارة (الإمارات)، التي تعتبرها غير أساسية.
وقال المتحدث في رسالة بالبريد الإلكتروني «أولوية فريق الإدارة منصبة على استقرار الشركة واستمرارية تقديم الرعاية في مستشفياتها ومراكزها الطبية».
ولم ترد «ان.ام.سي» حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق بشأن عدد الموظفين الذين سيتأثرون في ظل الخطة التي تخضع للنقاش.
ونشاط التوزيع التابع للمجموعة منفصل عن نشاطها الرئيسي للمستشفيات والمراكز الطبية في الإمارات.
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