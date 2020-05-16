شكرا لقرائتكم خبر عن 331 مليون جنيه صافي مبيعات الأجانب بالبورصة المصرية خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت تعاملات المصريين نسبة 68.1%، من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 26.8%، والعرب على 5.2%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافى بيع بقيمة 331.6 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 136.7 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات، ومنذ بداية العام، سجلت تعاملات المصريين نسبة 66.7% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.8%، والعرب على 7.5%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافى بيع بقيمة 6.5 مليار جنيه، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 1.3 مليار جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 10287.21 نقطة خلال الأسبوع المنتهى، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 3.66% ليغلق عند مستوى 1112.18 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوٍ الأوزان" تراجعاً بنحو 2.76% مغلقًا عند مستوى 1819.16 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.9% مغلقًا عند مستوى 11783.92 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 8.52% ليغلق عند مستوى 668.55 نقطة.

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وتراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 5.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 550.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1% عن الأسبوع الماضى، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 289.8 مليار جنيه إلى 291.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.7%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 164.4 مليار جنيه إلى 158.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.3%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 454.2 مليار جنيه إلى 450.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.8%، وهبط رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.7 مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 7.3%.

وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 19.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.349 مليار ورقة منفذة على 145 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 9.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.615 مليار ورقة منفذة على 161 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.