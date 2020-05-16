شكرا لقرائتكم خبر عن "تحديث الصناعة" يعقد ملتقى إليكترونى حول الطاقة الشمسية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة، بالشراكه مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي في مصر الملتقى الالكتروني "سوق الطاقة الشمسية بمصر في ظل الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد : التحديات والفرص" وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وتخطى عدد الحضور من المتخصصين والمهتمين بمجال الطاقة الشمسية إلى 170 مشارك، ونظراً لنجاح الملتقى اتفق المشاركون على عقد عدة ملتقيات تالية تخص التصنيع المحلي و آخر لآليات التمويل المتاحه و المبتكرة و متابعه ماتم الاتفاق عليه من نتائج وتوصيات، وفق بيان للمركز.

ووقع الدكتور عمرو طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والدكتور هشام محمد فوزي عميد كلية الهندسة جامعة الزقازيق، اتفاق تعاون لتنفيذ نظام خلايا شمسية بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، بدعم من المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة والذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و بتمويل من مرفق البيئة العالمي، وذلك من خلال تقنية الفيديو كونفرانس تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، والالتزام بالتباعد الاجتماعي مع استمرار قاطرة العمل والتنمية.

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وقال الدكتور عمرو طه، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، التابع لوزارة الصناعة، أن هذا التعاون يعد نموذجا رائدا يحتذي به للتعاون بين الجامعة و الصناعة لتحقيق التكامل بين الجانبين بما يعود بالنفع على المجتمع، ويساعد في تحقيق التنمية المستدامة، و يأتي ذلك في إطار خطة مركز تحديث الصناعة و التي تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القدرة التنافسية، وتنمية الصادرات، وتنمية التجمعات الصناعية والتراثية والإبداعية، وتحسين الإنتاجية، وتيسير الحصول على التمويل والخدمات المالية، والاقتصاد الأخضر، والإعداد للثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي والدعم التكنولوجي، وبناء القدرات، ونقل المعرفة، والابتكار وريادة الأعمال، والاهتمام بمعايير المهارات القومية، و تطوير المهارات للعمالة القائمة، والتدريب من أجل التشغيل.