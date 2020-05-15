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شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على ارتفاع لكنها تسجل أكبر خسائر أسبوعية في شهر والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملات اليوم الجمعة لكنها سجلت خسائر أسبوعية هي الأكبر في شهر في ظل توقعات بضعف الطلب العالمي نتيجة ازمة فيروس "كورونا".
واستفادت الصويا من عودة الصين لشراء السلع الزراعية الأمريكية لا سيما الذرة والصويا على الرغم من من التوترات الجيوسياسية التي تلوح في الأفق مع الجانب الأمريكي.
وذكر مراقبون بأن الحكومة الصينية تكثف مشترياتها من السلع الزراعية الأمريكية بموجب المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري المبرم بين البلدين في الخامس عشر من يناير/كانون الثاني.
مع ذلك، هناك قلق من اتجاه الصين نحو الشراء من البرازيل والأرجنتين وغيرهما من المنتجين في ظل الضغوط الأمريكية وإلقاء المسؤولية على بكين بأنها السبب وراء انتشار فيروس "كورونا" نتيجة سوء تعاملها مع الأزمة.
وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الصويا عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.1% وأغلقت عند 8.38 دولار للبوشل، وسجلت خسائر أسبوعية بنسبة 1.5% هي الأكبر في شهر، وبلغت أعلى سعر اليوم عند 8.43 دولار وأقل سعر عند 8.36 دولار.
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